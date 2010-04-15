Чемпионат мира по хоккею среди юниоров продолжается: у сборной Беларуси сегодня второй матч

«Юность» выиграла кубок чемпиона Беларуси на «Минск-Арене»: именно за такие матчи болельщики любят хоккей

Каков бы ни был исход финала, сомнений в его несправедливости не возникло бы. Обе дружины заслуживали носить чемпионское звание, но, как не жаль, титул один, и в тот вечер он предпочел достаться «Юности». Именно за такие матчи и серии мы любим спорт.