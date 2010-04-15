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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров продолжается: у сборной Беларуси сегодня второй матч

15 апреля 2010 11:16
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В семь вечера на льду «Бобруйск-Арены» наша дружина встретится с канадцами.А в минском Дворце спорта словацкие хоккеисты сыграют с финнами.

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