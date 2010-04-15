Чемпионат мира по хоккею среди юниоров продолжается: у сборной Беларуси сегодня второй матч

Станислав Лопачук (С.Л.), Алексей Скабелка (А.С.), Егор Агеенко (Е.А.) – трио наших надежд.
Каков бы ни был исход финала, сомнений в его несправедливости не возникло бы. Обе дружины заслуживали носить чемпионское звание, но, как не жаль, титул один, и в тот вечер он предпочел достаться «Юности». Именно за такие матчи и серии мы любим спорт.
Состоявшийся в понедельник исполком Федерации хоккея впервые прошел под председательством Евгения Ворсина. Заседание стало едва ли рекордным по продолжительности: сказался новый стиль нового руководителя – все вопросы Евгений Ворсин выносил на обсуждение, воздерживаясь от авторитарных вердиктов.
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