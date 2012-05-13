Чемпионат мира по хоккею. Белорусы одержали пока лишь одну победу, а Мезин самовольно покинул сборную

Если стартовое поражение от финнов читалось заранее, то вот на второй матч, против Швейцарии, мы ставили, хоть и помнили о том, как белорусы неудачно играют в последние годы со сборной этой страны.

Первый период, что стало необъяснимой недоброй традицией на этом чемпионате, белорусы откровенно провалили, пролив водичку на мельницу скептиков. 1:19 по броскам, и хорошо еще, что счет всего 1:2. Для начала отличился Симон Мозер. Сперва показалось, это Брюннер коснулся шайбы, дезориентировав Коваля, потом стало понятно – голкипер просто ошибся.

Белорусы ответили единственным броском в трети в створ ворот, который и оказался голевым. Андрей Степанов великолепным пасом нашел Алексея Угарова на дальней штанге. Но все же справедливость свершилась, и Мозер позволил швейцарцам завершить двадцатиминутку в свою пользу. Вновь ошибся Коваль, отбивший шайбу прямо перед собой, но, с другой стороны, и защитники вратаря не подстраховали.

Во втором периоде мы увидели уже другую сборную Беларуси: резкую, агрессивную, креативную. Статистика тут же откликнулась: наши вышли вперед по броскам – 12:10, и отрезок выиграли – 1:0. Выцарапали шайбу в углу и позволили отличиться Константину Кольцову.

Могли подопечные Кари Хейккиля и выйти вперед. Особенно старалось первое звено: Степанов и Угаров создали два момента, каждый из которых нес реальную опасность владениям Стефана. Справедливости ради, швейцарцы в остроте нашим не уступали. Один Вик по крайней мере дважды мог забивать. Но где-то соперникам к нашей радости не везло, а где-то Коваля выручали защитники, как Роман Граборенко в этом эпизоде выгребший шайбу из ворот.

В общем, стало понятно: кто забьет следующим, тот скорее всего выиграет. И на восьмой минуте заключительной трети взятие ворот состоялось. Кулаков потерял шайбу на ровном месте, и Кевину Роми не составило труда отправить ее по назначению. 2:3 – у нашей команды оставалось целых 12 минут: забивай – не хочу.

Особенно же не хотел Михаил Грабовский. Лидер сборной Беларуси упустил два отличных шанса перевести матч в овертайм. Сперва нападающему «Торонто» выпало исполнять буллит: мимо. А уже в самой концовке он бросал в упор: опять в молоко. Это поражение заметно уменьшило шансы белорусов на четвертьфинал, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Но впереди были казахи, и в поединке с ними решалась совсем иная задача: гарантировать себя от вылета в первый дивизион.

Перед матчем сборная Беларуси лишилась основного голкипера: Коваль потянул спину, и на ворота стал Мезин. Зато вернулся в состав Китаров. И в любом случае мы были вправе рассчитывать на уверенную победу над аутсайдерами.

Однако встреча началась с оберзки Степанова и точного броска Вадима Краснослободцева. Что интересно, нападающий «Барыса» на этом не успокоился, а белорусы продолжили ошибаться в обороне. Очередной ляп, на сей раз Граборенко, и Краснослободцев мог увеличивать счет – Мезин выручил.

Но именно вратарь во втором периоде стал виновником того, что сборная Казахстана повела 2:0. Краснослободцев, чью фамилию теперь белорусские болельщики заучили, как отче наш, даже не бросал по воротам, а так – набрасывал, но каким-то чудом и мановением руки Мезина забил.

Критический момент потребовал чрезвычайных мер, и наши хоккеисты на них оказались способны, забросив трижды всего за пять минут. В меньшинстве Константин Кольцов убежал к воротам соперника, использовав подарок Новопашина, неловко сыгравшего на чужой синей линии. Михаил Грабовский обыгрался с Романом Граборенко и сам же поспел на подбор, счет сравняв. А всего спустя 15 секунд удача улыбнулась Евгению Ковыршину, разом вернув все долги нашей команде, ну или хотя бы их значительную часть.

И все же неверно было бы расписать сам матч и эту победу исключительно в розовых красках. В третьем периоде подопечные Андрея Шаянова не раз могли омрачить нашу радость, показав, что класс команд Беларуси и Казахстана ничем в сущности не отличается. Константин Пушкарев и его тезка Романов в концовке имели реальные шансы организовать нам овертайм с непредсказуемыми последствиями. Не получилось, и белорусы записали себе в актив первые и пока последние очки на турнире.

Был шанс приумножить накопления в поединке с США, но концовка оказалась не в пользу белорусов. Как и уже надоевшее провальное начало. Коваль снова не был готов на 100%, и место в воротах занял Мезин. Игра Андрея на этом чемпионате мира пока не радует. Американцы к седьмой минуте заставили его дважды извлечь шайбу из собственных ворот, и не сказать, что голкипер тут не при чем.

В первом случае, когда забрасывал Джастин Абделькадер, ему крайне не повезло с рикошетом, и даже двумя. А вот когда отличился Кэм Аткинсон, Мезин был обязан сыграть надежнее. Правда и то, что в обоих случаях имели место грубые ошибки обороны, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

В первом же перерыве на рекламу Мезина сменил Коваль. А затем из Хельсинки пришла шокирующая информация: Андрей расположение сборной самовольно покинул и улетел в Минск вместе с Антоновым. Что ж, судить вратаря не будем, лишь пожелаем ему быстрее оправиться от психологического удара.

Как бы то ни было, рокировка на последнем рубеже обороны возымела эффект: к перерыву отрыв в счете сократился. Дмитрий Коробов бросил от синей линии, а Алексей Калюжный в касание переправил шайбу в ворота.

Ну а вскоре после начала второго периода на нашу улицу пришел еще один праздник: трехходовка Грабовский, Ковыршин, Угаров в большинстве привела к взятию ворот сборной США. 2:2 – это был шанс. И наша команда цеплялась за него изо всех сил. Были моменты, броски, белорусы реально могли забивать.

Однако под занавес периода рикошетом от конька Ковыршина шайба влетела в наши ворота. Это Томпсон отличился. В заключительном периоде мы увидели еще три шайбы: Райан и Щасны забили у американцев, Ковыршин – у нас, однако уже в принципе было понятно: вытащить матч может помочь только чудо. 3:5.

Впереди у белорусов поединки со Словакией, Францией и Канадой. И в них примут участие братья Костицыны, присоединившиеся к сборной. Хейккиля планирует использовать их в звене с Калюжным. Что ж, может, получиться?