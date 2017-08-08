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Чемпионат мира по хоккею-2018: сборная Беларуси начнет турнир 4 мая матчем со шведами

08 августа 2017 17:39
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Новости Беларуси. Международная федерация хоккея опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2018. Его примет Дания, а именно – Копенгаген и Хернинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат мира по хоккею-2018: сборная Беларуси начнет турнир 4 мая матчем со шведами-1

Сборная Беларуси выступит в столице, в рамках группы «А». Начнут турнир наши парни схваткой с действующими чемпионами мира шведами. Это случится 4 мая. На следующий день белорусы скрестят клюшки с командой Франции, 7-го – со сборной России, 9-го сыграют против Швейцарии, 11-го – против Чехии, 12-го проверят на прочность австрийцев, а завершат групповую стадию поединком со словаками 15 мая.

# Чемпионат мира по хоккею

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