Чемпионат мира по хоккею-2015: сборная Беларуси стартовала с победы над Словенией – 4:2

Новости Чехии. Болеем за наших не только в Минске. 3 мая в чешском Остраве сборную Беларуси по хоккею на чемпионате мира ожидает игра со словаками.

Накануне команда нашей страны победила словенцев. Счет – 4:2 в пользу сборной Беларуси стал стартом надежды. И это несмотря на то, что по ряду причин на лед вышел не самый сильный состав команды.

В групповом этапе играет 16 сборных, разделенных на две группы. Четыре лучшие в каждой из них выходят в плей-офф и играют между собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.