Чемпионат мира по футболу: завершился второй тур группового этапа

В группе G португальцы лихо разобрались с командой КНДР 7:0.

Дубль сделал Тьяго, по разу соперника огорчили Рауль Мейрелеш, Симау, Уго Альмейда, Льедсон и Криштиану Роналду. Днем ранее бразильцы одолели Кот-д’Ивуар — 3:1. Таким образом, пентакампеоны с шестью очками лидируют, четыре балла у португальцев, один на счету ивуарийцев, на последнем месте с нулем в активе северокорейцы.

В квартете H на верхней строчке чилийцы. Вчера подопечные Марсело Бьелсы при спорном судействе взяли верх над швейцарцами — 1:0. Во-первых, на 32-й минуте арбитр встречи аравиец Халил Аль-Гамди оставил альпийцев вдесятером (за невинный проступок был удалел Валлон Бехрами), во-вторых, помощник судьи не зафиксировал «вне игры» в голевой ситуации. Победу чилийцам принес Марк Гонсалес. У них — шесть очков, три — у швейцарцев и испанцев. Последние легко переиграли аутсайдера группы — Гондурас. 2:0 — дубль оформил Давид Вилья. Для выхода в плей-офф дружине Висенте Дель Боске в заключительном туре необходимо победить чилийцев с любым счетом.

Сегодня стартует третий тур. Участников 1/8 финала делегируют квартеты A и B.