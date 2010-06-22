Чемпионат мира по футболу: сегодня в ЮАР определятся четыре участника плей-офф

В группе A лидируют уругвайцы и мексиканцы, имеющие в своем активе по четыре очка. Для выхода в нокаут-раунд им достаточно сыграть между собой вничью.

Чуть хуже ситуация у мексиканцев. В случае мирного исхода они останутся на втором месте и в 1/16, скорее всего, встретятся с аргентинцами. Поэтому наставник «ацтеков» Хавьер Агирре и его подопечные не перестают повторять, что сговора не будет. «Могу гарантировать, что мы выйдем на поле, чтобы бороться за победу», — таковы слова тренера. Его поддерживает ветеран мексиканского футбола Куатемок Бланко: «В самом нашем менталитете заложено постоянное стремление к победе. Меня не волнует, кто из соперников квалифицируется в следующий раунд. Я просто хочу выиграть этот матч».

Из стана уругвайцев слышатся те же заявления. Правда, с оговоркой — надо играть предельно осторожно. Если все же ничья не состоится, шанс выйти из группы появится у французов и южноафриканцев, у которых пока по одному баллу в активе. Но побеждать им необходимо с крупным счетом. «Трехцветным», например, нужно забить четыре безответных мяча. «Нам следует постоянно напоминать себе, что еще не все потеряно» — сказал верящий в чудеса наставник французов Раймон Доменек.

В группе В аргентинцы померятся силами с греками, а южнокорейцы сыграют с нигерийцами. Если подопечные Диего Марадоны предсказуемо одолеют сынов Эллады, то находящимся пока в аутсайдерах африканцам достаточно будет выиграть у азиатов с любым счетом.