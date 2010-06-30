Чемпионат мира по футболу. Сборная Испании стала последним четвертьфиналистом

Чемпионы Европы в упорном поединке со своими соседями, португальцами, сумели вырвать победу с минимальным счетом – 1:0.

На 63-ей минуте отличился Давид Вилья. Ранее сборные с Пиренеев на мировом первенстве не встречались. Таким образом, за выход в полуфинал сыграют: 2 июля – Голландия с Бразилией и Уругвай с Ганой, а 3 июля – Аргентина с Германией и Парагвай с Испанией.

А пока горячие поклонники команды Висенте дель Боске празднуют успех своих любимцев. Накануне в Мадриде тысячи болельщиков заполнили окрестности стадиона «Сантьяго Бернабеу». Вилья, недавно перешедший в стан «Барселоны», принес испанцам массу положительных эмоций. Футбольные фаны верят в то, что сборной Испании по силам выиграть мундиаль.

Эльвира Хоровец, телекомпания СТВ.