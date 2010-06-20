Чемпионат мира по футболу. Сборная Голландии обеспечила себе путевку в 1/8 финала

Оранжевая машина идет по максимальному графику: после победы над датчанами футболисты из страны тюльпанов взяли верх над японцами.

Правда, самураи дали бой сопернику. До антракта распечатать ворота Эйдзи Кавасимы голландцам не удалось. Кипер сборной Японии и его партнеры по команде действовали безупречно в защите. Но вот великолепный по силе и точности удар Уесли Снейдера на 53 минуте был попросту неберущимся для стража ворот.

Этот голевой эпизод и решил судьбу встречи. Неудивительно, что хавбек миланского «Интера» был признан лучшим в матче. Голландия праздновала победу 1:0. С шестью очками в активе нидерландцы могут спать спокойно накануне игр завершающего тура.

Светлана Сиротко, телекомпания СТВ.