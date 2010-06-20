Чемпионат мира по футболу. Сборная Ганы вышла в лидеры группы «D»

Однако менее чем через четверть часа ситуация для соккеруз стала не такой радужной. Гарри Кьюэл, отстаивая неприкосновенность своих ворот, сыграл рукой, увидел перед собой красный свет, а Гана получила право на пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Асамоя Гьян. В дальнейшем каждая из команд имела не одну возможность изменить ситуацию в свою пользу. Однако мирный исход 1:1 стал окончательным. Благодаря ему ганцы вышли в лидеры группы, на их счету 4 очка.
Светлана Сиротко, телекомпания СТВ.