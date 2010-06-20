Чемпионат мира по футболу. Сборная Англии поставила себя в затруднительное положение

После ничейного исхода поединка в матче с Алжиром команде Фабио Капелло в заключительном туре придется играть только на победу. Противостоять им будет неожиданный лидер квартета «С», Словения.

Девид Бекхем, вынужденный за перипетиями планетарного форума наблюдать со стороны, был откровенно разочарован действиями своих партнеров. Атакующие усилия англичан навевали сонливость даже на пернатых. Скромный Алжир стал для родоначальников футбола неберущейся высотой. Стивен Джеррард и компания так и не смогли распечатать ворота соперника.

Нулевая ничья, зафиксированная по итогам встречи, наверняка порадовала алжирцев. А вот англичанам теперь не до смеха. За два тура команда Фабио Капелло смогла разжиться лишь двумя очками. И теперь лишь победа над словенцами в последнем матче гарантирует футболистам с британских островов выход в плей-офф.

Светлана Сиротко, телекомпания СТВ.