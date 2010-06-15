Чемпионат мира по футболу: противостояния Голландии и Дании, Японии и Камеруна, Италии и Парагвая

На футбольном чемпионате мира в ЮАР свои стартовые поединки накануне провели все участники группы «I».

В матче сборных Голландии и Дании нули на табло исчезли только во втором тайме. В дебюте второй «сорокапятиминутки» датчане забили автогол. А за пять минут до финального свистка отличился Куйт. 2:0 – сборная Голландии начала с уверенной победы.

Во втором матче квартета встречались Япония и Камерун. Исход противостояния решил единственный мяч, забитый азиатами незадолго до перерыва. Его автором стал московский армеец Хонда – 1:0.

Завершал игровую программу понедельника первый поединок в группе «F»: под проливным дождем в Кейптауне выясняли отношения сборные Италии и Парагвая. На 39 минуте южноамериканцы после розыгрыша штрафного неожиданно вышли вперед. Восстановить статус-кво итальянцам удалось в середине второй половины – ошибкой обороны соперника воспользовался де Росси – ничья 1:1.