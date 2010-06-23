Чемпионат мира по футболу. Определились первые пары участников 1/8 финала

Накануне прошли матчи третьего тура группового этапа в квартетах «А» и «В».

От первой группы в стадию плей-офф пробились Уругвай и Мекиска, которые в очном противостоянии разыграли лидерство. Право избежать встречи в следующем раунде с аргентинцами завоевали уругвайцы благодаря одному точному удару Луиса Суареса незадолго до перерыва. Мексиканцы потерпели поражение 0:1 и теперь в 1/8 их ждет команда Диего Марадонны.

Сборная Аргентины вчера переиграла греков 2:0. Оба голевых выстрела случились в концовке встречи. Их авторами стали тезки Мартины – Демичелез и Палермо. Во втором матче подгруппы силами мерились команды Нигерии и Южной Кореи. Африканцы открыли счет в матче уже на 12 минуте усилиями Калу Уче. Еще до перерыва южнокорейцы отыгрались, а вскоре после антракта и вышли вперед. Нигерийцы, растранжирив уйму выгодных моментов, смогли сравнять положение дел лишь с пенальти. Ничья 2:2, впрочем, их не спасла. Дальше по турнирному пути пошли корейцы. Их в 1/8 ждет встреча с Уругваем.

Сегодня определится еще 4 счастливых обладателя путевок в плей-офф. В группе «С» Англия встретится со Словенией, а США с Алжиром. В квартете «D» пройдут матчи Гана-Германия, Австралия-Сербия.

Светлана Сиротко, телекомпания СТВ.