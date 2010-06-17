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Чемпионат мира по футболу: накануне сыграли команды групп H и A

17 июня 2010 13:10
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Чилийцы, растранжирив не один десяток моментов, более чем уверенно обыграли сборную Гондураса — 1:0. Гол в активе Жана Босежура.

А вот второй поединок принес самую пока громкую сенсацию мундиаля. Чемпионы Европы и фавориты мирового первенства испанцы уступили крепкой, но не хватающей звезд с неба команде Швейцарии. На 52-й минуте встречи Жельсон Фернандес открыл счет, и многочисленные попытки испанцев отыграться так и остались бесплодными — 1:0.

В группе же A уже стартовал второй круг. Уругвайцы, которые не лучшим образом провели стартовый поединок против французов, реабилитировались, разгромив сборную ЮАР — 3:0. Дубль оформил Диего Форлан, еще один гол записал в свой актив Альваро Перейра.

Сегодня в этом квартете состоится матч Франция — Мексика. Кроме того, сыграют команды группы B: Аргентина с Южной Кореей и Греция — с Нигерией.

# Чемпионат мира по футболу

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