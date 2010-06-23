Чемпионат мира по футболу: матчи третьего тура группового этапа в квартетах С и D

Англия встретится со Словенией, а США сыграет с Алжиром.

На данный момент возглавляют квартет словенцы, для выхода в плей-офф им нужно не проиграть родоначальникам футбола. Сделать это будет наверняка сложно: команда Фабио Капелло выйдет на поле только за победой. Такой результат гарантирует англичанам выход в 1/8-ую независимо от исхода второго матча в группе. В такой же ситуации и американцы. Так что от их дуэли с алжирцами болельщики также в праве ждать бескомпромиссной борьбы.

Вечером разыграют путевки в плей-офф участники группы D: лидеры группы, ганцы, сыграют с немцами, а Австралия и Сербия померятся силами между собой. В этой четверке разве что австралийцы уже практически не помышляют о выходе из группы: у остальных команды шансы на успех примерно равны.

Первые пары участников 1/8-ой, напомним, определились накануне: уругвайцы минимальной победой над Мексикой обезопасили себя от встречи с аргентинцами – их в следующем раунде ждет Южная Корея. Команда Диего Марадоны проэкзаменует, соответственно, мексиканцев.