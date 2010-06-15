Чемпионат мира по футболу. Матчи квартета «В»

По итогам первого тура выделился дуэт лидеров. Сборная Южной Кореи в сухую переиграла Греков. Игра футболистов из страны, где есть все, подтвердила критическое замечание о том, что хороших нападающий там недостает.

Впрочем, и действие греческих защитников в том матче идеальным не назовешь. Они допустили прокол при розыгрыше стандарта у своих ворот, таким образом, был открыт счет в матче. Седьмая минута второго матча стала роковой для греков. Цифры 2:0 сохранились до финального свистка.

Другой поединок в группе сыграли аргентинцы и Нигерия. Исход встречи решил точный удар Хайнце на 6-ой минуте матча. Впрочем, скучать зрителям во время матча не довелось. В роли массовика-затейника выступил заводной Месси. В концовке матча к нему присоединились нигерийцы, но на исход матча это не повлияло.