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Чемпионат мира по футболу. Матчи квартета «А»

15 июня 2010 13:55
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Чемпионат мира по футболу открывали хозяева чемпионата мира, сборная ЮАР, и команда Мексики. Колорит черного континента получил воплощение в пестрых нарядах болельщиков, которые под завязку заполнили главную арену страны в Йоханнесбурге.

Зрители гудели и неумолимо звали в бой своих любимцев, футболисты изо всех сил старались не испортить фанатам футбольный праздник. Первый гол чемпионата мира получился на загляденье, автором роскошного удара стал Сифиве Тшабалала. Но на 79-ой минуте усилия африканцев свела на нет не слаженность в обороне, цифры на табло стали равными. Этот счет и сохранился до финального свистка.

Квартет «А» продемонстрировал по ходу стартового тура удивительное миролюбие. Второй матч подгруппы, поединок Франции и Уругвая, также завершился в ничью. Французы так и не смогли превратить игровое преимущество в победу. Итого, в первой группе все 4 дружины имеют по одному очку.

# Чемпионат мира по футболу

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