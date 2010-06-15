Чемпионат мира по футболу. Матчи квартета «А»

Чемпионат мира по футболу открывали хозяева чемпионата мира, сборная ЮАР, и команда Мексики. Колорит черного континента получил воплощение в пестрых нарядах болельщиков, которые под завязку заполнили главную арену страны в Йоханнесбурге.

Зрители гудели и неумолимо звали в бой своих любимцев, футболисты изо всех сил старались не испортить фанатам футбольный праздник. Первый гол чемпионата мира получился на загляденье, автором роскошного удара стал Сифиве Тшабалала. Но на 79-ой минуте усилия африканцев свела на нет не слаженность в обороне, цифры на табло стали равными. Этот счет и сохранился до финального свистка.

Квартет «А» продемонстрировал по ходу стартового тура удивительное миролюбие. Второй матч подгруппы, поединок Франции и Уругвая, также завершился в ничью. Французы так и не смогли превратить игровое преимущество в победу. Итого, в первой группе все 4 дружины имеют по одному очку.