Чемпионат мира по футболу: китайцы в ЮАР болеют за КНДР, Аргентину и Испанию

Китай берет количеством не только рынки, но и футбольные трибуны. Актерами из Поднебесной оказались более сотни болельщиков северокорейской сборной на чемпионате мира в ЮАР.На минувшем матче сборных Бразилии и КНДР в сине-красной ложе оказалось более сотни китайцев. Бизнесменам из Поднебесной не впервой оказывать такие театральные услуги – представители самой многочисленной нации в мире активно поддерживают также футболистов Аргентины и Испании. Сама же сборная Китая в финальный этап мирового первенства попасть не смогла.