Прямой эфир

Чемпионат мира по футболу: китайцы в ЮАР болеют за КНДР, Аргентину и Испанию

18 июня 2010 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Китай берет количеством не только рынки, но и футбольные трибуны. Актерами из Поднебесной оказались более сотни болельщиков северокорейской сборной на чемпионате мира в ЮАР.На минувшем матче сборных Бразилии и КНДР в сине-красной ложе оказалось более сотни китайцев. Бизнесменам из Поднебесной не впервой оказывать такие театральные услуги – представители самой многочисленной нации в мире активно поддерживают также футболистов Аргентины и Испании. Сама же сборная Китая в финальный этап мирового первенства попасть не смогла.
# Чемпионат мира по футболу

Другие новости рубрики

Все новости
17 июня 2010 16:37

Чемпионат мира по футболу. Аргентина практически гарантировала себе выход в четвертьфинал

17 июня 2010 16:35

Хоккей. Молодежную сборную Беларуси возглавят Игорь Кривошлык и Олег Микульчик

17 июня 2010 16:34

Хоккей. Стал известен календарь первого турнира сезона – Кубка Беларуси