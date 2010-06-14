Чемпионат мира по футболу: Голландия, Италия и Парагвай, Япония-Камерун

На чемпионат мира по футболу Голландия по традиции приехала в статусе одного из фаворитов. «Оранжевые», прошедшие на одном дыхании отборочный турнир, не потеряв ни одного очка, в ЮАР рассчитывают снять с себя проклятье первенств планеты и завоевать наконец заветный золотой кубок.

Чемпион мира вступает в дело. Италию и Парагвай считают двумя фаворитами группы F, в которой также будут соперничать Новая Зеландия и Словакия. У рулевого последней Владимира Вайсса и его подопечных иное мнение, но пока его дружине в плей-офф место не отводят. Главного тренера итальянцев Марчелло Липпи на родине критикуют за излишнюю веру в старую гвардию. Наставник взял в ЮАР девять триумфаторов Германии-2006, причем многие его лидеры давно перешагнули рубеж в 30 лет.

Япония-Камерун. Амбиции обеих сборных велики - по крайней мере, в сравнении с предыдущими турнирами. Прежде, регулярно участвуя в финальных турнирах, они лишь по разу выходили из группы. У Камеруна это был подвиг славной команды Валерия Непомнящего, побеждавшей Аргентину Диего Марадоны – и не тренера, а игрока. Нынче как у тех, так и у других есть неплохие шансы пробиться в плей-офф, ведь фаворит в группе один – сборная Голландии. А, как минимум, на второе место и Япония, и Камерун, и соперничающая с ними Дания способны предъявить свои аргументы.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.