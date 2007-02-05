Чемпионат мира по биатлону. Всемирная зимняя Универсиада

В Италии очередной спортивный праздник. Крошечный Антхольц славится чистым воздухом, неописуемой красотой, хорошими трассами и принимает первенство в четвертый раз.

Насколько успешно итальянцы справятся с организацией судить будем позже, пока же обратимся к первым стартам: 3 февраля у мужчин и женщин прошли спринтерские гонки. Когда фамилия Бъерндалена попадает в стартовый протокол, настроение у большинства коллег по цеху вдруг портится, а интрига в гонке умирает, так собственно и не родившись.

Но что тут поделаешь, таково превосходство норвежца над соперниками. Чемпионат мира он пропускать не собирается, так что всему биатлонному миру впору объединится и выступить против Оле Эйнера. 3 февраля Бъерндален снова был первым, снова лучшим!!! Один штрафной круг за незакрытую мишень в стойке - время на финише 26.18. В итоге звание 8-кратного Чемпиона мира в спринте. 4,8 секунды ему уступил чех Михаил Шлезингер. Думается, серебряную медаль чемпионата мира в Антхольце - он будет еще не раз и не два вертеть в руках, ведь, кто бы мог подумать - это его первый крупный подиум в карьере. Отличное начало. "Бронза" у спортсмена из Украины Андрея Дериземли, который также впервые в своей карьере поднялся на пьедестал чемпионата мира.

Когда же по ступенькам с цифрами 1-2-3 поднимутся белорусы? Лучший из наших 3 февраля - Сергей Новиков - отмотал два круга штрафа за огрехи в стойке и занял 39-ое место. Рустам Валлиулин на втором огневом рубеже был точен только раз, он 40-ой. Сыман пришел 58-ым, а Миклашевский на 76-ом месте.

У женщин места в итоговых протоколах ситуация сложилась так: Дарья Домрачева заработала 450 штрафных метров, однако это не помешало ей стать 13-ой. Ольга Кудряшова с двумя ошибками в лежке замкнула 20-ку сильнейших. Наталья Соколова, имевшая самый ранний из белорусских участниц стартовый номер - 14-ый, финишировала 35-ой. Если в первой стрельбе незакрытой осталась одна тарелочка, то во второй - целых три, при чем дыхание у Натальи сбилось на третьем выстреле: уж очень долго прицеливаясь, она упускала драгоценные секунды. Людмила Калинчик на 55-ом месте.

С триумфом поздравляем дебютантку сезона - Магдалену Нэйнер. 19-летней немке, кажется, не страшны ни опыт именитых соперниц, ни разговоры о том, что ее стремительное вторжение в элиту биатлона - явление случайное. Немка с двумя промахами взяла "золото". Две секунды ей уступила шведка Анна-Карин Олоффсон. "Бронза" у россиянки Натальи Гусевой.