Чемпионат мира. Квалификационный раунд

Обзор матчей чемпионата мира по хоккею: сборная США, России, Финляндии, Словакии, Швеции, Швейцарии.

Сборная США разбила казахстанцев, расправились с французами, а затем, расслабившись, доигралась с итальянцами до первой на чемпионате серии буллитов. Победили и отправили аппенинцев в дивизион рангом ниже. Тем же путем проследуют и казахстанцы. В заключительном матче релегейшн раунда дружине Андрея Шаянова надо было взять верх над французами с разницей в две шайбы. Но это им оказалось не под силу. В Германии они проиграли все свои поединки. В актив немецкий чемпионат может записать себе, наверно, только представитель новокузнецкого «Металлурга» Дмитрий Дударев, забивший четыре гола.

Сборная России отрывалась по полной не только на льду: провокационные фото курящих игроков в баре, отказ общаться с журналистами. После скромных побед над словаками и белорусами последовала такая же – над немцами. И только в игре с датчанами команда забросила столько, сколько должна в ее-то составе. И в без того «звездный» коллектив влились «пингвины» Гончар, Малкин и детройтец Павел Дацюк. Последний стал героем встречи с Данией.

После блеклого старта Финляндия сумела в важнейшем матче одолеть словаков. К середине поединка хоккеисты Суоми обеспечили себе трехшайбовый отрыв, который сохранили до финальной сирены. Наконец-то сообразно своему статусу заиграл «ураган» Юсси Йокинен, оформивший дубль. Стычка лидеров секстета получилась яркой, однако финны своими шансами в дебюте не воспользовались, а когда пропустили, решили поберечь силы на плей-офф. А россияне вдоволь покуражились. Точные броски произвели Федоров, Малкин, Емелин, Афиногенов и Кулемин. Двое последних достаточно результативны для игроков четвертого звена. У Максима это был второй гол, для Николая – третий.

Чуть ранее из турнирной борьбы выбыла команда Глена Хэнлона. Место в плей-офф словаки уступили немцам и остались позади даже белорусов. А хозяева чемпионата поднялись на третью строчку и избежали встречи с победителем секстета Эф.

А им стала команда Швеции. Сборная «Тре крунур» по очереди переиграла латышей, канадцев и швейцарцев. В поединке с родоначальниками хоккея здорово себя проявил минский «динамовец» Юнас Андерссон, которому дважды удалось пробить Криса Мэйсона. Голкипера в итоге сняли с игры. А швейцарцы подобно финнам, когда игра не заладилась, решили дальше не сопротивляться. И шведы отгрузили им в итоге пять голов. Один из них на счету 19-летнего Магнус Паярви-Свенссона.

Швейцарцы на старте второго этапа взяли верх над чехами, но проиграли норвежцам, заставив дружину Владимира Ружички сражаться за плей-оффные позиции до последнего. Норвежцы оступились во встрече с латвийцами, подарив им надежду на четвертьфинал. Подопечным Олега Знарока надо было обыграть чехов и они шли бы дальше. Они продержались первый период, а потом стали ошибаться. Соперник дважды убегал в быстрый отрыв в меньшинстве. И оба раза с передач Куокала дважды отличился капитан Томаш Ролинек. После гола Печуры латвийцы вернулись в игру меньше, чем на минуту. Червенка поставил точку в матче, но не в табличной борьбе. В поединке с канадцами чехам надо было набирать очки. «Кленовым листьям» проигрывать тоже было не с руки. Так они попадали в четвертьфинале на россиян. Но родоначальников хоккей это обстоятельство не испугало. И после сольника Уитни они трижды пропустили. И вновь подопечные Ружички забили в меньшинстве. Точен был Каспар. А затем отметились Ягр и Клепиш. В самой концовке Дюшен слегка поправил положение, но канадцы так и остались на четвертом месте в своей группе. А чехи спаслись, оставив с носом Норвегию. А в ¼ вышло сразу три не топовые сборные.