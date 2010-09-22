Чемпионат Минска по хоккею среди любительских команд стартовал в столице

Соревнования проходят уже в десятый раз, но в этом году не обошлось без сюрпризов. Кроме любителей на лед выйдут легенды хоккея. Этот турнир показательный, особенно в преддверии чемпионата мира.

Растопить болельщиков смогли уже названия команд. Победитель минувшего чемпионата Минска – «Рубеж» и серебряный призер – «Строитель». Впрочем, выстроить дорожку на олимп и этим, и другим хоккеистам будет непросто. Чемпионат, хоть и любительский, но требует профессионализма. Полгода напряженных состязаний и 12 подготовленных команд. Причем на этот раз в хоккей будут играть не только настоящие мужчины, но и прекрасный пол. Беларусь – в 30 стран, успешно, развивающих женский хоккей.

Сегодня в хоккей в Беларуси не играет разве что ленивый. И это неудивительно. Открываются новые Ледовые дворцы, площадки, катки. Одна только «Минск-Арена» может вместить до 15 тысяч зрителей и принять соревнования самого высокого уровня. Такую динамику отмечают и зарубежные эксперты. Не случайно, именно наша страна примет чемпионат мира по хоккею 2014 года. Поэтому, любительские соревнования – это своего рода репетиция перед настоящим.

За эмблему чемпионата мира по хоккею около двух лет боролись десятки дизайнеров. Победителя выбирали, как белорусские звезды спорта, так и эксперты Международной федерации хоккея.

Он никогда не играл в хоккей, но сейчас с этим видом спорта буквально не расстается. Особенно во время работы. Яркий логотип не оставляет равнодушными ни соседние авто, ни пассажиров. Такие в будущем появятся на каждом 10 автобусе столицы. Причем у организаторов пиар-хода вполне конкретная цель – не только напомнить о дате чемпионата, но привлечь внимание потенциальных хоккеистов.

Концепция развития белорусского хоккея на ближайшие годы и проста, и сложна одновременно. Во-первых, нужно создать четкую структуру хоккейного клуба. Так называемая система три в одном: профессиональная команда, спортивная школа и спорткомплекс. Кроме этого – отобрать сборные команды для подготовки к Юношеским Олимпийским играм, и наконец, решить кадровый вопрос. Тогда, говорят специалисты, у холодного спорта будут еще более теплые перспективы.

Татьяна Харлинская, Юлия Романович, Артем Кициненко, телекомпания СТВ.