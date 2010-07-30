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Чемпионат Европы в Барселоне. Сборная Беларуси завоевала очередную медаль

30 июля 2010 13:04
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Многоборец Андрей Кравченко принес Беларуси третью награду еврофорума, завоевав бронзу.

Серебряный призер Олимпиады в Пекине после 8-го вида — прыжков с шестом — вышел на первое место в общем зачете, однако  метание копья у него  не сложилось —  он отправил снаряд 58 м и 5 см, что отбросило его на третью строчку.

В финальном беге на 1500 м белорусу  удалось сохранить третью позицию. Его итоговый результат — 8370 очков. Еще один представитель нашей страны в многоборье Эдуард Михан завершил двухдневный марафон с личным рекордом 7999 баллов — это 8-е место. 

Насыщенная программа на чемпионате у белорусских легкоатлетов сегодня. В эти минуты завершается квалификация в толкании ядра у мужчин, где Беларусь представляют Андрей Михневич и Павел Лыжин. В женском барьерном беге на 100 м Алина Талай и Екатерина Поплавская пробились в полуфинал — они  продолжат борьбу за медали завтра. А Максиму Лынше уже сегодня вечером предстоит выйти на старт полуфинального забега на дистанции 110 м с барьерами.  А Анастасия Шведова поборется за медали в финале прыжков с шестом.

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