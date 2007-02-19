Чемпионат Европы по теннису: белоруски держат контроль над ситуацией

17 февраля в минском Дворце тенниса прошли полуфиналы квалификационного раунда розыгрыша зимнего Кубка Европы.

Напомним, что в белорусской столице выступают семь сборных, а возраст участниц не превышает 14 лет.

После более чем уверенной победы над командой Латвии, белоруски вышли на корт против спортсменок Бельгии. Новый капитан - Ольга Барабанщикова - решила на первую игру поставить третий номер - совсем юную, ей еще нет и 13 лет, Илону Кремень и, надо признать, не ошиблась.

Закрепила успех нашей команды Анна Орлик, которая сейчас возглавляет не только белорусский рейтинг в своем возрасте, но и мировой. Начало ее встречи с лидером бельгийской сборной оставляло двоякое впечатление. Девушки допускали немало ошибок, и, казалось, прощупывание соперницами оборонительных рядов друг друга несколько затянулось. Тем не менее, контроль над ситуацией удалось взять белоруске Орлик. В итоге она победила, сильнее наши девушки были и в парном противостоянии.

В другом полуфинальном поединке теннисистки Украины, кстати, посеянные в на минском турнире, под первым номером неожиданно 2:3 уступили венгеркам.