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Чемпионат Европы по современному пятиборью стартовал в Турции

03 августа 2026 17:16
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В Турции стартовал чемпионат Европы по современному пятиборью. Участие в соревнованиях принимают и белорусские спортсмены. Они выступают с национальной символикой и впервые за долгие годы в командных состязаниях. Открыли программу турнира в Стамбуле мужская и женская эстафеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Николаева и Милана Певец успешно справились с фехтованием, плаванием и полосой препятствий и перед лазер-раном шли в числе лидеров. Однако заключительный вид внес свои коррективы, в итоге наши девушки заняли 5-е место. Тройку призеров составили дуэты из Швейцарии, Венгрии и России.

Дальше в программе континентального форума соревнования в личном первенстве, кульминация которых наступит 8 августа. 9 августа, в заключительный день, будут разыграны медали в смешанной эстафете.

# Спортивные соревнования

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