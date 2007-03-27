Чемпионат Европы по настольному теннису: вмешаться в распределение мест на пьедестале не удалось:

В Белграде близится к завершению командный Чемпионат Европы по настольному теннису.

К сожалению, ни мужской, ни женской сборным Беларуси не удалось вмешаться в распределение мест на пьедестале.

"Бронзовый" призер прошлогоднего Чемпионата мира - наша женская команда отправилась в Белград в роли одного из фаворитов. Да и первый поединок с далеко не самыми авторитетными француженками по идее не должен был вызывать особых проблем. Однако лучше на матч удалось настроиться именно нашим соперницам. Как итог - очко смогла принести только Виктория Павлович. Осечка в стартовом круге не сулила ничего хорошего. Максимум, на что можно было уже рассчитывать - места с 9-го по 16-е. В утешительном турнире вначале последовала победа над хозяйками 3:1, а затем с таким же счетом и над румынками.

У мужчин первый соперник был более серьезный - сборная Бельгии. Вопреки опасениям белорусы одержали уверенную победу - 3:1, а вот в четвертьфинале турнирная сетка свела наших теннисистов с одним из фаворитов - немецкой дружиной. К сожалению, выиграть смог лишь Владимир Самсонов, чего оказалось для общей победы недостаточно. Поединок с австрийцами за 5-8 места завершился в пользу последних - 3:2. Таким образом, в случае победы в заключительном матче над австрийцами подопечные Александра Петкевича могут рассчитывать лишь на 7-е место. Впрочем, посыпать голову пеплом пока рано. 27 марта после завершения командного турнира стартует личное первенство.