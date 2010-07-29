Чемпионат Европы по легкой атлетике. Чего уже достигли белорусы

Набирает обороты юбилейный 20-й чемпионат Старого Света по легкой атлетике. Накануне 4-е место занял в метании молота Валерйи Святохо. 5-6 место поделила наша прыгунья Анастасия Мирончик. 10-й финишировала в беге на 10 000 метров белоруска Светлана Куделич. Многоборец Андрей Кравченко сохраняет реальные шансы на медаль чемпионата Европы. После пяти видов программы он был третьим. Сегодня в борьбу вступают бегуны с барьерами и прыгуньи в длину, продолжат состязаться десятиборцы.