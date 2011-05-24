Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в Минске

В командном турнире выступят 34 сборные.

Наши грации во всех видах упражнений выйдут на ковер вторыми. За победу также поборются спортсменки из Болгарии, России. Украины, Израиля. Испании, Италии и Австрии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По мнению организаторов, первый минский чемпионат Европы пройдет на высоком уровне и станет настоящим праздником. «Минск-Арена» ждет зрителей и особенно болельщиков нашей команды.

К слову, символом нынешнего турнира стала ласточка, которая олицетворяет собой грацию, легкость и стремление к полету. Победители получат специальные призы — хрустальный кубок, окантованный стайкой ласточек.