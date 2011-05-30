Чемпионат Европы по художественной гимнастике: что оказалось в поле зрения и что осталось за кадром

Судьба нынешнего чемпионата разрешилась еще в марте, когда в Минской ратуше провели официальную жеребьевку. По количеству иностранных гостей уже тогда стало понятно — празднику быть на самом достойном уровне.

Очевидцы гимнастических состязаний помнят о том, как в минском Дворце спорта уже проводили Гран-при и этапы Кубка мира. Но чемпионат Европы случился впервые. Именно поэтому местом действия стал самый крупный спортивный объект в стране — «Минск-Арена».

Хайди Брюнедер, председатель технического комитета по художественной гимнастике Европейского союза гимнастики:

Впервые я увидела Минск-Арену в марте во время жеребьевки чемпионата Европы. Тогда мне подумалось, что она слишком велика для такого турнира, но затем я изменила свое мнение. Нынешняя готовность это подтверждает. Здесь все продумано до мелочей и созданы все условия для проведения соревнований.

Внутри многофункционального комплекса — живой организм. Иностранные судьи, гости и участники соревнований. 35 делегаций по числу представленных стран. Их безопасность обеспечена здесь повсюду, а помогают скрытым от глаз секьюрити заметные издалека волонтеры. Кстати, последние — учащиеся спортивных школ и воспитанники вузов, в будущем тоже гимнасты.

Художественная гимнастика, пожалуй, самый изысканный, романтичный и эстетичный вид спорта. На даже грации в Минск-Арене могли бы с легкостью заблудиться, если бы не информационные указатели. Они здесь повсюду.

В самой тренировочной зоне положили семь из десяти купленных к чемпионату специальных ковров. Учитывая их ценность, сразу после турнира они попадут в областные гимнастические школы страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Нынешний чемпионат Европы разукрасили в три цвета — фиолетовый, синий и бирюзовый. А на эмблеме изображена ласточка. Стайкой этих птиц декорировали хрустальный кубок, который достался победителю.

И хотя художественная гимнастика — один из самых молодых видов спорта, у всех на слуху имена целой плеяды белорусских спортсменок: Марина Лобач, Юлия Раскина, Инна Жукова, Лариса Лукьяненко.

Лариса Лукьяненко, старший тренер молодежной сборной Беларуси по художественной гимнастике, главный судья соревнований:

Я еще не видела такой красоты, такого масштаба. Все приезжие люди говорят — это просто супер, берите чемпионат мира.

Альбина Дерюгина, главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике:

Отлично, молодцы. Хорошо все потрудились, весь коллектив. И прятино выступать в таких услових.

По своему уровню чемпионат Европы по художественной гимнастике мало уступает чемпионату мира, так как все главные претендентки на награды мировых подиумов представляют европейские страны: Россию, Беларусь, Украину, Болгарию, Италию.

Мария Николаева, судья (Молдова):

Для проведения чемпионата мира обязательно должны выполняться несколько условий. Это касается зала, ковра, разминочных зон. Здесь все удовлетворяет этим условиям. Думаю, что чемпионат мира для Минска — не проблема.

В программе 27-го по счету чемпионата Европы соревновались взрослые гимнастки в личном первенстве и юниорки в групповых упражнениях. Впервые на ковер вышла представительница маленького государства Сан-Марино. Кстати, эта страна две недели назад дебютировала и на нынешнем Евровидении.

Белорусскую художественную гимнастику представляли призеры чемпионатов мира и Европы. Наши грации завоевали шесть медалей. Наибольшего успеха добилась Любовь Черкашина. По итогам домашнего чемпионата у нее золото и серебро. Победителям и гостям вручили корзину цветов от имени Президента.

Любовь Черкашина, чемпионка Европы по художественной гимнастике:

Физически очень легко, потому что ты знаешь, что за тебя все болеют — тебя прямо прёт. Как и то, что ты готов и на пике своей формы подошёл к этим соревнованиям.

Сочетание грации, музыки и борьбы делают эту спортивную дисциплину великолепным зрелищем. Будь то упражнения со скакалкой, обручем, лентой или булавой. Но самый запоминающийся момент турнира — «Шоу звезд мировой гимнастики». Невероятный светомузыкальный спектакль в мировой практике не знает аналогов. Белорусское ноу-хау уже стало легендой как в гимнастических кругах, так и в воспоминаниях поклонников.

Бруно Гранди, председатель Международной федерации гимнастики:

Я даже не сомневаюсь, что после такого шикарного чемпионата Европы Минск-Арена и Беларусь способны принять чемпионат мира по хоккею.