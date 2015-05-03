Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2015: У Мелитины Станюты – «серебро» и «бронза», у Екатерины Галкиной – «бронза»

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Минске почти завершен. Увы, по его итогам хозяйки соревнований довольствовали лишь серебряными наградами в командных соревнованиях, в то время как на высшую ступень пьедестала поднялись россиянки.

Триумфом наших восточных соседок закончились и индивидуальные упражнения с обручем и с мячом. У лучшей из наших граций Мелитины Станюты в упомянутых дисциплинах «серебро» и «бронза» соответственно. Еще одна бронзовая медаль у второго номера белорусской команды Екатерины Галкиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».