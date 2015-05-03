Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2015: У Мелитины Станюты – «серебро» и «бронза», у Екатерины Галкиной – «бронза»

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2015: У Мелитины Станюты – «серебро» и «бронза», у Екатерины Галкиной – «бронза»

03 мая 2015 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Минске почти завершен. Увы, по его итогам хозяйки соревнований довольствовали лишь серебряными наградами в командных соревнованиях, в то время как на высшую ступень пьедестала поднялись россиянки.

Триумфом наших восточных соседок закончились и индивидуальные упражнения с обручем и с мячом. У лучшей из наших граций Мелитины Станюты в упомянутых дисциплинах «серебро» и «бронза» соответственно. Еще одна бронзовая медаль у второго номера белорусской команды Екатерины Галкиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Художественная гимнастика

Другие новости рубрики

Все новости
На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ белорусы завоевали пять наград, в том числе одно «золото»
03 мая 2015 13:42

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ белорусы завоевали пять наград, в том числе одно «золото»

Сборная Беларуси по гандболу снова проиграла Дании в рамках отбора на Евро-2016
03 мая 2015 13:40

Сборная Беларуси по гандболу снова проиграла Дании в рамках отбора на Евро-2016

Чемпионат мира по хоккею-2015: сборная Беларуси стартовала с победы над Словенией – 4:2
03 мая 2015 10:45

Чемпионат мира по хоккею-2015: сборная Беларуси стартовала с победы над Словенией – 4:2