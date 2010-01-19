Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в Таллинне

Участие в нем примут 177 спортсменов из 38 стран. После короткой программы у мужчин и женщин определятся 20 фигуристов, которые поведут борьбу за медали.У спортивных и танцевальных пар к решающему произвольному прокату допускаются 16 сильнейших дуэтов. Беларусь будет представлена во всех четырех видах. Наши цвета в столице Эстонии доверено защищать Александру Казакову, Екатерине Пахамович, спортивной паре Любовь Бакирова–Николай Каменчук и танцевальной Леся Володенкова–Виталий Вакунов. Опыт выступления на соревнованиях столь высокого уровня имеет только Казаков.