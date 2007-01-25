Чемпионат Европы по фигурному катанию: до розыгрыша наград дело пока не дошло

Интрига первенства только закручивается. Так, 23 января каток опробовали спортивные пары, и фигуристы, соревнующиеся в танцах на льду, а 24 января на суд зрителям и судьям свои короткие программы представили мужчины - одиночники. Согласно жребию белорус Сергей Давыдов выступал в заключительной 6-ой группе вместе с фаворитами турнира - французом Жубером, немцем Линдеманом и бельгийцем Вандерперреном. Самое удивительное, что ни один из этой тройки после проката не возглавил итоговый протокол. "Агент 007" в исполнении француза получился персонажем не совсем безупречным. Падение на первом же прыжке выбило фигуриста из колеи. Затем "агент" Жубер вроде бы исправился - откатал номер технично, грамотно, но из песни слов не выбросишь: падения не вычеркнешь. Перед произвольной программой он второй. Бронзовый призер европейского чемпионата 2005 - Немец Линдеман - Варшаву вообще разочаровал. Ныне он нестабилен, и как результат - промежуточное 17-ое место. Вандерперрен - 4-ый.



Предпоследним из 32 участников первенства на лед вышел Давыдов. "Гимн луне" - получился трогательным, романтичным, но главное - практически идеальным: мелкие погрешности в прыжковых элементах, удивительные вращения, мудреные дорожки шагов и аплодисменты - белорус рассчитывает на "бронзу" Чемпионата Европы.

А вот на "золото" сенсационно претендует чех Томас Вернер, который венчал соревновательную программу. Подумать только - спортсмен, занявший год назад на Олимпиаде в Турине только 18-ое место, ныне возглавляет протокол.