Чемпионат Европы на короткой воде стартовал в Дании: за кого болеем

Новости Беларуси. В Копенгагене стартовал чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. В утренней сессии в полуфинальную стадию удалось пробиться четырем белорусам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 100-метровке баттерфляем Григорий Пекарский выиграл свой предварительный заплыв и с третьим результатом вышел дальше. В число 16 лучших вошел и Евгений Цуркин. А на дистанции 50 метров брассом Илья Шиманович преодолел предварительный раунд с пятым временем.

В плавании на спине наши спортсмены вскочили в последний вагон: Никита Цмыг выступит в полуфинале 200-метровки, а Анастасия Шкурдай на дистанции вдвое короче.