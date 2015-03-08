Чемпионат Беларуси по хоккею: в полуфинале «Гомель» и «Юность» едва не побили мировой рекорд продолжительности матча

Новости Беларуси. В Белорусской хоккейной Экстралиге состоялись первые встречи полуфинальных серий плей-офф. В Солигорске местные «горняки» минимально переиграли действующего чемпиона, «Неман», трижды поразив его ворота. Гродненцы при этом сподобились на две шайбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот жены хоккеистов «Гомеля» и «Юности» так и не дождались от своих мужей романтического ужина в канун Международного женского дня. Упомянутые команды устроили в городе над Сожем настоящий хоккейный марафон, установив рекорд продолжительности матча в белорусской Экстралиге и не дотянув считанные минуты до мирового рекорда.

После основного времени, по итогам которого на табло горели цифры 1:1, клубам понадобилось почти шесть овертаймов, чтобы определить победителя.

Вымученная виктория в итоге досталась «Юности». На 106 дополнительной минуте ее оформил своим точным броском Кирющенков.