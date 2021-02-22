Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты матчей 22 февраля

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею. Судьбоносного значения ни в одном из поединков не было, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Можно выделить разве что разборку жлобинского «Металлурга» и гродненского «Немана». Играли соседи по таблице, к фаворитам относили команду Степанищева. Во-первых, они располагались выше, а во-вторых, в очных свиданиях набрали больше очков, чем отдали.