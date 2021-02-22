Прямой эфир

Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты матчей 22 февраля

22 февраля 2021 21:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею. Судьбоносного значения ни в одном из поединков не было, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты матчей 22 февраля-1

Можно выделить разве что разборку жлобинского «Металлурга» и гродненского «Немана». Играли соседи по таблице, к фаворитам относили команду Степанищева. Во-первых, они располагались выше, а во-вторых, в очных свиданиях набрали больше очков, чем отдали.

Чемпионат Беларуси по хоккею. Результаты матчей 22 февраля-4

Результаты всей дуэлей смотрите выше.

Мегаматч нас ожидает во вторник, 23 февраля: в Минске сойдутся лидеры – «Юность» и «Шахтер». По итогу встречи решится, кто же возглавит турнирную таблицу по окончании регулярного чемпионата.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Динамо» вышло в плей-офф КХЛ благодаря победе «Йокерита»
22 февраля 2021 21:12

«Динамо» вышло в плей-офф КХЛ благодаря победе «Йокерита»

Биатлон. Определён состав сборной Беларуси на юниорский чемпионат мира
22 февраля 2021 20:43

Биатлон. Определён состав сборной Беларуси на юниорский чемпионат мира

Владимир Базанов: будет 110-летие белорусского футбола, хотелось бы, чтобы чемпионат прошёл с большим интересом
22 февраля 2021 18:22

Владимир Базанов: будет 110-летие белорусского футбола, хотелось бы, чтобы чемпионат прошёл с большим интересом