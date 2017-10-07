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Чемпионат Беларуси по хоккею: итоги 7 октября

07 октября 2017 18:27
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Новости Беларуси. Шесть матчей прошли сегодня в Чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по хоккею: итоги 7 октября-1

В центральном противостоянии лидер «Шахтер» обыграл действующего чемпиона «Неман». Причем гродненцы дважды вели с разницей в две шайбы – 2:0 и 3:1, однако в итоге сдались. Также обратим внимание на успех Витебска в игре с «Брестом». Северяне таким образом ушли с последнего места в турнирной таблице.

Чемпионат Беларуси по хоккею: итоги 7 октября-3

 

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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