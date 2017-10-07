Чемпионат Беларуси по хоккею: итоги 7 октября

Новости Беларуси. Шесть матчей прошли сегодня в Чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В центральном противостоянии лидер «Шахтер» обыграл действующего чемпиона «Неман». Причем гродненцы дважды вели с разницей в две шайбы – 2:0 и 3:1, однако в итоге сдались. Также обратим внимание на успех Витебска в игре с «Брестом». Северяне таким образом ушли с последнего места в турнирной таблице.