Чемпионат Беларуси по хоккею: 24 февраля были сыграны первые матчи четвертьфиналов

Новости Беларуси. Вот и настала пора самых ярких матчей в чемпионате Беларуси по хоккею. 24 февраля были сыграны первые поединки четвертьфиналов. Лишь в двух противостояниях не было интриги.

«Юность», принимавшая на своем льду новополоцкий «Химик-СКА», никаких трудностей не испытала и в каждом периоде огорчила соперника по разу. Забили Рядинский, Парфеевец и Захаров. Легко все сложилось и для пока еще действующего чемпиона страны солигорского «Шахтера». В составе «горняков» хет-трик на счету Андрущенко.

А вот самый захватывающий матч прошел в Гомеле, где «рыси» принимали «волков». К третьему периоду команды подошли при 2:2 на табло, притом гости постоянно были в роли догоняющих. Но на старте третьей двадцатиминутки «Металлург» забил дважды и повел в счете. Однако гомельчане отыгрались благодаря дублю Брахманиса и победитель стал известен в овертайме.

Вторые четвертьфинальные поединки пройдут 25 февраля. Серия длится до четырех побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».