Прямой эфир

Чемпионат Беларуси по хоккею: 24 февраля были сыграны первые матчи четвертьфиналов

25 февраля 2016 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вот и настала пора самых ярких матчей в чемпионате Беларуси по хоккею. 24 февраля были сыграны первые поединки четвертьфиналов. Лишь в двух противостояниях не было интриги.

«Юность», принимавшая на своем льду новополоцкий «Химик-СКА», никаких трудностей не испытала и в каждом периоде огорчила соперника по разу. Забили Рядинский, Парфеевец и Захаров. Легко все сложилось и для пока еще действующего чемпиона страны солигорского «Шахтера». В составе «горняков» хет-трик на счету Андрущенко.

А вот самый захватывающий матч прошел в Гомеле, где «рыси» принимали «волков». К третьему периоду команды подошли при 2:2 на табло, притом гости постоянно были в роли догоняющих. Но на старте третьей двадцатиминутки «Металлург» забил дважды и повел в счете. Однако гомельчане отыгрались благодаря дублю Брахманиса и победитель стал известен в овертайме.

Вторые четвертьфинальные поединки пройдут 25 февраля. Серия длится до четырех побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Йозеф Блаттер: Купить чемпионат мира по футболу невозможно
23 февраля 2016 17:57

Йозеф Блаттер: Купить чемпионат мира по футболу невозможно

«Золото» городского этапа «Золотой шайбы» досталось команде «Грифоны» Центрального района Минска
23 февраля 2016 16:36

«Золото» городского этапа «Золотой шайбы» досталось команде «Грифоны» Центрального района Минска

Николай Лукашенко в составе хоккейной команды «Грифоны» борется за первое место городского этапа «Золотой шайбы»
23 февраля 2016 14:01

Николай Лукашенко в составе хоккейной команды «Грифоны» борется за первое место городского этапа «Золотой шайбы»