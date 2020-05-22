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Чемпионат Беларуси по футболу. «Нёман» дома обыграл «Торпедо-БелАЗ»

22 мая 2020 14:45
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Новости Беларуси. В 10-м туре «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу 21 мая был сыгран второй матч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Нёман» дома обыграл «Торпедо-БелАЗ»-1

В Гродно «Неман» принимал занимающее второе место в чемпионате «Торпедо-БелАЗ». Гости открыли счет, отличился Юсов. Незадолго до перерыва Рассадкин провел ответный мяч.

Чемпионат Беларуси по футболу. «Нёман» дома обыграл «Торпедо-БелАЗ»-4

Во втором тайме гродненцы все-таки склонили чашу весов в свою сторону. На 70-й минуте Жуковский реализовал пенальти, а подвел итог Марушич. 3:1, победа «Немана».

Чемпионат Беларуси по футболу. «Нёман» дома обыграл «Торпедо-БелАЗ»-7

Два матча 10-го тура пройдут 22 мая. «Славия» сыграет с «Городеей», а «Шахтер» с «Белшиной». Завершится программа тура матчами в субботу, 23 мая.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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