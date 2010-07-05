Чемпионат Беларуси по футболу. «БАТЭ» разгромил «Витебск» – 4:0

Из шести запланированных матчей 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу состоялось только пять.

Воскресная встреча в Жодино между «Торпедо» и новополоцким «Нафтаном» не состоялась из-за сильного дождя. Лидер первенства борисовский БАТЭ у себя дома разгромил гостей из «Витебска» – 4:0.

Идущие вторыми футболисты минского «Динамо» победили на своем поле могилевский «Днепр» – 3:0. На третье место вышел солигорский «Шахтер», обыгравший на родном стадионе «Минск» – 1:0.

После серии неудачных встреч порадовал своих болельщиков гродненский «Неман», взявший верх в выездном поединке над бобруйской «Белшиной» – 2:0.

Встреча «Динамо» (Брест) - «Партизан» (Минск) завершилась вничью – 1:1.

Матчи следующего тура состоятся 24 и 25 июля. До этого четыре наших клуба – «БАТЭ», минское «Динамо», «Торпедо» и «Днепр» – проведут матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.