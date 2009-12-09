Чемпионат Беларуси по баскетболу: отложенные поединки 3 тура

В столице «Керамин» принимал «Гомель». Матч получился вполне зрелищным, и интрига держала в напряжении почти до конца.
За океаном в ходе розыгрыша Национальной хоккейной лиги белорус минувшей ночью помог своему «Монреалю» одержать гостевую победу над «Оттавой».
8 декабря были сыграны последние матчи квартетов верхней половины.
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