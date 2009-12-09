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Чемпионат Беларуси по баскетболу: отложенные поединки 3 тура

09 декабря 2009 18:01
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«Осиповичи» на родном паркете взяли верх над «Гродно», а в столице «Виталюр» был незначительно сильнее БНТУ.«Осиповичи» – «Гродно-93» – 86:73; БНТУ – «Виталюр» – 76:79.

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