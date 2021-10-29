ЧБ по хоккею. Минская «Юность» обыграла жлобинский «Металлург»

Центральное противостояние дня – матч в Минске, где «Юность» принимала жлобинский «Металлург». Болельщики насладились яркой и неуступчивой игрой. В первом периоде счет открыли хозяева, но спустя несколько минут гости восстановили равенство. Во второй 20-минутке минчане вышли вперед, забросив за три минуты две шайбы. Но на старте последней трети гости сначала минимально сократили отставание, а после и вовсе сравняли. Игру продолжили в овертайме.