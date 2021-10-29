Прямой эфир

ЧБ по хоккею. Минская «Юность» обыграла жлобинский «Металлург»

29 октября 2021 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завершились очередные три дуэли в рамках чемпионата Беларуси по хоккею. В борьбу вступили лидеры турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ЧБ по хоккею. Минская «Юность» обыграла жлобинский «Металлург»-1

Центральное противостояние дня – матч в Минске, где «Юность» принимала жлобинский «Металлург». Болельщики насладились яркой и неуступчивой игрой. В первом периоде счет открыли хозяева, но спустя несколько минут гости восстановили равенство. Во второй 20-минутке минчане вышли вперед, забросив за три минуты две шайбы. Но на старте последней трети гости сначала минимально сократили отставание, а после и вовсе сравняли. Игру продолжили в овертайме.  

ЧБ по хоккею. Минская «Юность» обыграла жлобинский «Металлург»-4

Полные результаты встреч на экранах. «Динамо-Молодечно» разгромил «Гомель». А «Шахтер» – «Могилев».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анна Терех стала единственной из белорусов, кто примет участие в первой Лиге чемпионов по велоспорту
29 октября 2021 20:19

Анна Терех стала единственной из белорусов, кто примет участие в первой Лиге чемпионов по велоспорту

«Витэн» вничью сыграл с испанским «Леванте» в футзальной Лиге чемпионов
29 октября 2021 20:13

«Витэн» вничью сыграл с испанским «Леванте» в футзальной Лиге чемпионов

Фигурное катание. Белоруска Виктория Сафонова победила на международном турнире в Нур-Султане
29 октября 2021 20:01

Фигурное катание. Белоруска Виктория Сафонова победила на международном турнире в Нур-Султане