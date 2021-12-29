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ЧБ по хоккею. Как прошёл очередной игровой день? «Могилёв» сыграл против «Гомеля»

29 декабря 2021 20:49
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Новости Беларуси. Продолжаем хоккейную тему. В национальном чемпионате состоялись очередные три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ЧБ по хоккею. Как прошёл очередной игровой день? «Могилёв» сыграл против «Гомеля»-1

«Могилев» принимал «Гомель», который ранее выпал из топ-3 экстралиги. Поэтому терять очки на встрече с «Могилевом» «рысям» было нельзя. Тем более в нынешнем сезоне они трижды обыграли «львов» в основное время. Хозяева же в последний раз побеждали гостей в декабре 2020 года. В первом периоде «Гомель» открыл счет, во второй 20-минутке удвоил отрыв. А уже в заключительном отрезке встречи был неудержим, доведя цифры на табло до 6:0.  

ЧБ по хоккею. Как прошёл очередной игровой день? «Могилёв» сыграл против «Гомеля»-4

Полные результаты матчей среды на ваших экранах. В четверг, 30 декабря, игры в экстралиге продолжатся.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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