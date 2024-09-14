ЧБ по футболу – «Слуцк» и солигорский «Шахтёр» сыграли вничью

В стартовом матче 21-го тура футбольного чемпионата Беларуси «Слуцк» и солигорский «Шахтер» сыграли вничью – 0:0. Этот результат позволил «горнякам» выбраться из минуса – теперь у команды 0 баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, «Шахтер» стартовал в чемпионате с показателем в -20 баллов за участие в договорных играх. А «Слуцк» между тем проводит лучший отрезок в своей истории. 10 поединков подряд «сахарники» не проигрывают в рамках всех турниров. В чемпионате страны они замыкают шестерку сильнейших. И это клубный рекорд. Лучшим достижением команды из Слуцка была 7-я позиция в 2017 году.