Новости Беларуси. Часть продукции с символикой чемпионата мира по хоккею с 9 февраля исчезнет из продажи. Это связано с международными обязательствами на использование логотипа мирового хоккейного первенства. В списке товаров, которые подлежат изъятию, предметы одежды, различные аксессуары, кубки, вазы, клюшки и многое другое. Всего 26 наименований.

Часть лицензионной продукции все же останется в продаже. Но ее нельзя будет продавать внутри арен и на территориях, прилегающих к ним.

Вся сувенирная продукция белорусского производства вернется на прилавки магазинов, но только лишь после завершения хоккейных баталий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.