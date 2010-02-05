Церемония жеребьевки 20 чемпионата Беларуси по футболу среди команд Высшей лиги

Она состоялась 5 февраля в Минске. По воле случая, в первом туре, который состоится в субботу, 3 апреля, все призеры прошлого первенства сыграют на выезде.

Шестикратный чемпион страны борисовский «БАТЭ» отправится в гости к соседям – футболистам жодинского «Торпедо». Серебряный призер минское «Динамо» наведается к новичку высшей лиги бобруйской «Белшине», а обладатель бронзы могилевский «Днепр» выступит в столице против футболистов «Минска».

В этом году в элитном дивизионе белорусского футбола выступят 12 команд вместо 14 в прошлом году. Участники чемпионата страны проведут трехкруговой турнир. По итогам розыгрыша, который завершится 20 ноября, высшую лигу покинет последняя команда.