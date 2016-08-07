Церемония открытия Игр обошлась организаторам в 20 миллионов долларов

Новости Олимпиады. В Рио-де-Жанейро на неделе загорелся олимпийский огонь. В Южной Америке такие игры проходят впервые. Также впервые за награды поборются спортсмены, рождённые в 2000 году.

Около 12 тысяч атлетов из 206 стран примут участие в Олимпиаде, разыграв 306 комплектов наград. Есть даже команда беженцев.

Церемония открытия Игр обошлась организаторам примерно в 20 миллионов долларов. Это вдвое дешевле, чем церемония лондонской Олимпиады. Бразилия сейчас испытывает не лучшие экономические времена. Самые доступные билеты – на плаванье, 40 долларов. А за лучшее место на церемонии открытия можно было раскошелиться и на 3 тысячи долларов.

От Беларуси на Олимпиаде в Рио участвует 124 спортсмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.