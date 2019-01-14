«Было трудно, но мы смогли победить». Команда «Грифоны» о победе на турнире «Золотая шайба»

14 января – День рождения выдающегося хоккеиста сборной СССР, легенды №17 Валерия Харламова. В нашей студии – молодые ребята, для которых хоккей уже стал делом жизни.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – лучший вратарь республиканских соревнований «Золотая шайба» дивизиона «А» – Никита Вольский и нападающий команды «Грифоны» – Герман Брызгалов.

Команда «Грифоны» стала лучшей в дивизионе «А» на республиканских соревнованиях «Золотая шайба». Легкая ли была победа?

Герман Брызгалов, нападающий команды «Грифоны»:

На самом деле было трудно, но мы смогли победить.

Бывает ли так, что легко?

Герман Брызгалов:

Вначале кажется, что нелегко, видно, что название команды очень грозное и бывает, что есть страх.