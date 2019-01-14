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«Было трудно, но мы смогли победить». Команда «Грифоны» о победе на турнире «Золотая шайба»

14 января 2019 08:59
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14 января – День рождения выдающегося хоккеиста сборной СССР, легенды №17 Валерия Харламова. В нашей студии – молодые ребята, для которых хоккей уже стал делом жизни.   

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – лучший вратарь республиканских соревнований «Золотая шайба» дивизиона «А» – Никита Вольский и нападающий команды «Грифоны» – Герман Брызгалов.  

Команда «Грифоны» стала лучшей в дивизионе «А» на республиканских соревнованиях «Золотая шайба». Легкая ли была победа?   

Герман Брызгалов, нападающий команды «Грифоны»:
На самом деле было трудно, но мы смогли победить.   

Бывает ли так, что легко?

Герман Брызгалов:
Вначале кажется, что нелегко, видно, что название команды очень грозное и бывает, что есть страх.

«Было трудно, но мы смогли победить». Команда «Грифоны» о победе на турнире «Золотая шайба»-1

Соперники в данном случае сильные были?   

Герман Брызгалов:  
Они препятствовали нам к победе, но мы смогли победить.   

Никита, какие чувства ты испытывал, когда Президент Республики Беларусь вручил тебе награду как лучшему вратарю республиканских соревнований «Золотая шайба»?  

Никита Вольский, лучший вратарь республиканских соревнований «Золотая шайба» дивизиона «А»:
Я, конечно, обрадовался. Я увидел просто улыбку Президента, я сразу тоже улыбнулся, вспомнил о своих тренерах, которые готовили меня к этому всему. Я надеюсь, что они тоже гордились. Это награда не только моя, но и их тоже, и родителей, и всех.    

«Было трудно, но мы смогли победить». Команда «Грифоны» о победе на турнире «Золотая шайба»-4

# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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