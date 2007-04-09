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Булавы, скакалки и ленты:

09 апреля 2007 09:22
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В Словении в выходные прошел международный турнир художественной гимнастики, на котором успешно выступили белорусские грации. Беларусь в Любляне представляли Инна Жукова и Любовь Черкашина. Приятно, что Жукова, пропустившая несколько последних турниров, сумела не просто отлично выступить, но и подняться на пьедестал. В многоборье, а также в упражнениях со скакалкой, обручем, булавами и лентой она выиграла серебряные награды. Обошла белоруску лишь прима из Украины - Наталья Годунко. Люба Черкашина возвращается в Минск с двумя "бронзами" по итогам выступления со скакалкой и лентой.

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