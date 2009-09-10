Б.Штанге: Матч с украинцами был не самым лучшим

Ничья в матче со сборной Украины - не тот результат, на который рассчитывали футболисты и тренеры белорусской команды. Об этом заявил главный тренер белорусов Бернд Штанге на послематчевой пресс-конференции.

По мнению немецкого специалиста, хозяева могли победить грозных соперников, но не реализовали несколько выгодных моментов у ворот Андрея Пятова. Так что комплименты и хвалебные слова в адрес его подопечных неуместны, так же как и после игры с хорватами: в итоге белорусы не выиграли ни в Загребе, ни сейчас в Минске, а ведь главное в игре - это победа. В истории белорусской команды были гораздо более удачные игры, подчеркнул Бернд Штанге, в частности, матчи с командами Германии (2:2), Аргентины (0:0) и Голландии (2:1).

Тем не менее наставник нашей команды отметил, что все игроки старались добиться победы, но им вновь не хватило какой-то малости, чтобы забить гол. Бернд Штанге пообещал, что в двух заключительных встречах квалификации мирового первенства белорусская сборная постарается одержать победы. Следующий матч наша команда проведет 10 октября в Бресте против футболистов Казахстана, а 14 октября завершит отборочный цикл игрой на лондонском стадионе "Уэмбли" с командой Англии.

Главный тренер украинцев Алексей Михайличенко отметил, что не ожидал от белорусов такой игры, особенно во втором тайме. Он считает, что после перерыва хозяева были гораздо ближе к успеху и лишь хорошая игра голкипера и защитников уберегли его дружину от поражения. Наставник украинской команды также сказал, что шансы занять второе место в отборочной группе еще есть, и поэтому теперь все игроки и тренеры будут думать только о победах в оставшихся встречах с англичанами (10 октября) и андоррцами (14 октября).

Тем временем сборная Англии уже обеспечила себе первое место в 6-й отборочной группе. 9 сентября подопечные итальянского тренера Фабио Капелло на своем поле разгромили команду Хорватии со счетом 5:1 и набрали 24 очка в восьми проведенных поединках. В игре аутсайдеров футболисты Казахстана в гостях взяли верх над сборной Андорры - 3:1.

Положение в 6-й группе таково: Англия - 24 очка, Хорватия - 17, Украина - 15, Беларусь - 10, Казахстан - 6, Андорра - 0. Англичане, белорусы, казахстанцы и украинцы провели по 8 встреч, а хорваты и андоррцы сыграли на матч больше, сообщает БЕЛТА.