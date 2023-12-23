Бронзовым призёром Кубка Беларуси стали волейболистки «Коммунальника»

Первый сет выиграли спортсменки из Гродно – 25:22. Однако молодые и дерзкие волейболистки «Минчанки-2» и не думали сдаваться на милость соперника. Во второй партии в яркой и напряженной борьбе они взяли верх – 25:23. В третьей уступили – 25:27. В четвертом сете все же вынуждены были капитулировать – 19:25. Поражение – 1:3. Бронзовые награды Кубка Беларуси завоевала дружина гродненского «Коммунальника».