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Бронзовым призёром Кубка Беларуси стали волейболистки «Коммунальника»

23 декабря 2023 18:41
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В матче за третье место волейбольного Кубка Беларуси среди женских команд «Коммунальник» одержал победу над «Минчанкой-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бронзовым призёром Кубка Беларуси стали волейболистки «Коммунальника»-1

Первый сет выиграли спортсменки из Гродно – 25:22. Однако молодые и дерзкие волейболистки «Минчанки-2» и не думали сдаваться на милость соперника. Во второй партии в яркой и напряженной борьбе они взяли верх – 25:23. В третьей уступили – 25:27. В четвертом сете все же вынуждены были капитулировать – 19:25. Поражение – 1:3. Бронзовые награды Кубка Беларуси завоевала дружина гродненского «Коммунальника».

# Волейбол

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