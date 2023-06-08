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Бронзовым призером SEHA-Gazprom League стал ГК «Чеховские медведи»

08 июня 2023 16:55
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Вечером 8 июня два белорусских клуба на площадке питерского спортивного комплекса «Арена» оспаривают звание чемпиона SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минские «армейцы» и «Мешков Брест» выявят обладателя почетного трофея.

Бронзовым призером SEHA-Gazprom League стал ГК «Чеховские медведи»-1

Тем временем поединок за третье место уже состоялся. В матче за бронзовые награды встречались «Пермские медведи» и «Чеховские медведи». Гандбольная дружина из Чехова была сильнее своих оппонентов. Уже после первого тайма «Чеховские медведи» имели двукратный перевес – 23:10.

Бронзовым призером SEHA-Gazprom League стал ГК «Чеховские медведи»-4

Во втором тайме пермяки немного подтянулись, но на большее их не хватило. Победа со счетом 40:30, и «Чеховские медведи» становятся бронзовыми призерами турнира.

# Гандбол # Фотофакт

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